Terzo mandato ed elezioni in Campania, De Luca: "Il governo ha paura"

Il governatore della Campania in conferenza stampa dopo la decisione del governo di impugnare la legge regionale e sul terzo mandato. "Hanno paura di De Luca, degli elettori: non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati"

"Non abbiate paura". Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha scelto di citare Papa Wojtyla per commentare la decisione del governo di impugnare la legge regionale e sul terzo mandato . "Hanno forse paura di De Luca, degli elettori. Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati", ha aggiunto in conferenza stampa. "Per me non cambia nulla, andiamo avanti. La mia posizione non è cambiata di una virgola e non cambierà", ha ribadito il presidente della regione Campania. "Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisione non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti", ha aggiunto.

De Luca: "Non siamo in vendita"

A chi in conferenza stampa ha insistito nel chiedere De Luca come si porrà rispetto al Pd e ad un eventuale candidato del centrosinistra per le regionali, ha risposto: "Non siamo in vendita e non cederemo mai la dignità di Napoli e della Campania". E se la Consulta dovesse decidere prima della elezioni? "Uno dei tentativi che fa chi ha paura degli elettori è creare paura e incertezza. Noi ci muoveremo in un contesto di legalità e pensiamo a lavorare. Punto", ha risposto.

Udienza alla Consulta tra aprile e maggio

L'udienza pubblica alla Corte Costituzionale sul ricorso del governo contro la legge regionale della Campania che apre la strada al terzo mandato di De Luca potrebbe essere fissata nella seconda metà di aprile o a maggio. Secondo quanto si apprende, il ricorso non è stato ancora depositato. L'iter prevede che, una volta depositato, sia poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A quel punto scattano i termini per la costituzione delle parti.