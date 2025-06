Crosetto: "La Nato non ha più ragione di esistere"

La Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l'Oceano Atlantico, ora è il mondo". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine di un convegno a Padova. "Una volta - ha aggiunto - Usa ed Europa erano il centro, ora c'è tutto il resto con cui va costruito un rapporto. Se la Nato nasce per garantire la pace e la mutua difesa o diventa un'organizzazione che si prende questo compito parlando con il Sud del mondo, diventa quindi qualcosa di profondamente diverso, oppure non raggiungeremo l'obiettivo di avere sicurezza all'interno di regole che valgano per tutti".