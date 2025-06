Riservisti militari, proposta di legge della maggioranza: cosa prevede

Sono previsti dei requisiti per accedere alla riserva militare: “Le condizioni psico-fisiche degli appartenenti alla riserva sono oggetto di verifica annuale da parte della Sanità militare. Gli appartenenti alla riserva non possono avere un’età superiore a quaranta anni”. Sono, inoltre, presenti degli obblighi: “Gli appartenenti alla riserva sono tenuti a garantire la loro reperibilità, comunicando tempestivamente all’autorità militare ogni eventuale cambio di domicilio”. Hanno poi l’obbligo di “sottoporsi, con cadenza annuale, all’accertamento del possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il richiamo in servizio”. Per quanto riguarda l’addestramento i riservisti, come si legge ancora nella proposta di legge, “hanno l’obbligo di frequentare corsi di durata non inferiore a due settimane all’anno per l’addestramento, l’aggiornamento e il mantenimento delle qualifiche già acquisite nel corso del servizio”