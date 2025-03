Carri armati made-in-Italy: un viaggio nella fabbrica di La Spezia

Dentro lo stabilimento di Leonardo di mezzi corazzati e cannoni navali a La Spezia. La fabbrica lavora a pieno regime, punta a raddoppiare gli addetti ed espandersi in nuovi capannoni. Il reportage ascolta articolo

Una fabbrica che doveva essere venduta, perché non ritenuta più strategica. Con meno della metà del personale al lavoro rispetto agli anni ’80. Con una storia ultracentenaria alle spalle, ma senza un futuro chiaro di fronte. Questa era lo stabilimento di mezzi corazzati e bocche da fuoco di Leonardo a La Spezia, la vecchia fabbrica Oto Melara. Poi, in Ucraina è scoppiato un genere di guerra che si pensava dimenticato: ad alta intensità, combattuta con continui scambi di artiglieria e incursioni di mezzi corazzati. E, per il nostro Esercito focalizzato da 30 anni su missioni di pace di altra natura, è cambiato tutto.

Leonardo: sul personale siamo favoriti dalla crisi dell'auto Oggi lo stabilimento lavora a pieno regime, con i suoi 1350 addetti, tra operai, tecnici e ingegneri. Il 43 per cento in più rispetto a cinque anni fa, e si punta a raggiungere i 1.900 entro un triennio. "Noi stiamo assumendo 250 persone all'anno, di tutte le tipologie" ci dice Luca Perazzo, responsabile sistemi di difesa Leonardo, "prendiamo prevalentemente tecnici e operai specializzati. Per la ricerca degli ingegneri siamo invece avvantaggiati dalla crisi odierna dell'automotive: sono in molti quelli che da fuori provincia preferiscono venire a lavorare da noi". La fabbrica di carri armati si espande Addetti che avranno bisogno di spazio: per rispondere all'aumento degli ordini di circa il 30% all'anno nel 2025 l'obiettivo è raddoppiare la capacità produttiva potenziale, con la rimessa a nuovo di capannoni in disuso e la possibile espansione verso la vicina ex centrale a carbone dell'Enel. Cannoni navali, bocche da fuoco e mezzi corazzati A La Spezia si producono cannoni navali per le marine di mezzo mondo, armati di munizioni guidate per colpire droni e missili in avvicinamento senza dover impiegare missili contraerei che costano 3-4 milioni l'uno. Sono le munizioni utilizzate dalla Marina italiana nel Mar Rosso per fronteggiare i missili e i droni dei ribelli Houthi. Si tratta di armi costruite da componenti al 99% europee, al di fuori del sistema di navigazione.