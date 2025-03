Dentro lo stabilimento Fincantieri che produce le navi per la Marina

A Muggiano, nei pressi di La Spezia, dal 1883 prendono il mare per la prima volta le navi e i sommergibili per la Marina italiana. Sky TG24 è entrata nel cantiere navale di Fincantieri, parte del distretto dell'industria della difesa di La Spezia (il racconto dell'impianto di mezzi corazzati di Leonardo) che comprende anche il cantiere gemello di Riva Trigoso. Qui arrivano le lamiere di acciaio che vengono tagliate, saldate e assemblate per diventare unità navali militari. A Muggiano in particolare vengono installati i cannoni navali, i sistemi missilistici e tutta l’elettronica radar e di comunicazione. I due stabilimenti di Fincantieri, società controllata dallo Stato, occupano un’area di oltre 300mila metri quadrati, dove lavorano più di 2500 addetti. Lavoratori spesso difficili da trovare: "oggi cerchiamo figure altamente qualificate" - ci dice Dario Deste, direttore generale Navi Militari di Fincantieri - "ingegneri navali e meccanici, esperti di automazione, specialisti in cybersecurity, in intelligenza artificiale e nella propulsione green. E in più abbiamo bisogno di manodopera specializzata, e su questa ricerca soffriamo molto". Per ridurre la carenza Fincantieri sta investendo sulla robotica, per eliminare le mansioni più pesanti.

Il cantiere ha lavorato a pieno regime

Il sito ha dovuto far fronte a un deciso incremento di ordini. Dieci anni fa la Marina infatti lanciò un grido di allarme: a fronte di quarantacinque navi obsolete che sarebbero state radiate in un decennio, erano previste solo quindici nuove unità per sostituirle, come raccontato dal Capo di Stato Maggiore Enrico Credendino. Per correre ai ripari fu lanciato un piano da decine di miliardi da spendere entro il 2030. Gli investimenti hanno spinto il cantiere alla piena capacità: l’anno scorso proprio qui a La Spezia è stata ultimata la nave portaelicotteri Trieste, la più grande mai costruita in Italia per la Marina dal Dopoguerra a oggi, in grado di ospitare anche gli F-35 a decollo verticale.