Luca De Meo lascia la guida di Renault, sarà Ceo del gruppo Kering

Drive Club, la rubrica sui motori

La nuova Renault 5 Turbo 3E incarna il DNA sportivo e il know how nell’ambito delle tecnologie elettriche del marchio francese. Look retrofuturista e architettura sviluppata con il sostegno di Alpine, la nuova R5 è la vettura stradale più potente mai realizzata dalla Losanga, gli ordini apriranno nelle prossime settimane per un numero limitato di esemplari. Le prime consegne inizieranno nel 2027. A cura di Gianluca Sepe