Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia fosse in guerra?

In Germania si discute la possibilità di reintrodurre la leva militare obbligatoria nel caso in cui la Nato dovesse essere coinvolta nel conflitto tra Russia e Ucraina. Se questa circostanza dovesse realizzarsi, nel nostro Paese le Camere dovrebbero dichiarare lo stato di guerra e dare poteri al governo: i primi a dover rispondere alla chiamata sarebbero le forze armate già presenti, poi gli ex militari e da ultimo i civili

L’escalation in Ucraina inizia a porre seri interrogativi a tutti i Paesi Nato: cosa fare in caso di conflitto armato? A questo interrogativo hanno iniziato a rispondere in Germania, dove il quotidiano Süddeutsche Zeitung ha rivelato un piano rivolto alle aziende in caso di guerra. Se si verificasse un attacco a un membro dell'Alleanza, anche l’Italia sarebbe chiamata a rispondere, come prevede l’articolo 5 della Nato.

Cosa prevede la Costituzione e chi sarebbe interessato

A questo proposito l’articolo 11 della Costituzione parla chiaro: "L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Un articolo che non è in contrasto con il successivo articolo 78, dove si dichiara che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al governo i poteri necessari per intervenire. I primi a dover rispondere alla chiamata alle armi sarebbero i diversi corpi armati, come Esercito, Marina, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di Finanza. A seguire sarebbero interessati anche tutti gli ex militari che hanno lasciato le Forze Armate da meno di 5 anni e poi ci sarebbero i civili, che verrebbero chiamati solo in caso di estrema necessità. In questo caso andrebbero alle armi tutti i cittadini compresi tra i 18 e i 45 anni idonei dopo visita medica.

Si può rifiutare la chiamata?

La chiamata alle armi non può essere rifiutata: infatti, ai sensi dell’articolo 52 della Costituzione, "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici". La leva obbligatoria è stata sospesa nel 2004 ma non eliminata: questo significa che può tornare in vigore con un decreto del Presidente della Repubblica nel caso in cui l’esercito sia troppo esiguo. Sarebbero esentati alcuni corpi, come i Vigili del Fuoco, la Polizia penitenziaria e la Polizia locale.