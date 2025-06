Firenze, incendio al Viola Park: 4 intossicati trasportati in ospedale

Il rogo è scoppiato all'interno della struttura di Bagno a Ripoli, precisamente nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. Quattro persone, tra cui tre ragazzi ed un accompagnatore adulto, sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma sarebbero tutte in codice verde

Un incendio è scoppiato nella notte, quando erano circa le 2.15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli, vicino Firenze, più precisamente nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori della Fiorentina. Quattro persone, tra cui tre ragazzi ed un accompagnatore adulto, sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo, ma sarebbero tutte in codice verde.

I danni

Secondo quanto emerso l'incendio è partito da una stanza propagandosi poi al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e il soffitto che è anche la copertura dell'edificio. Quando le fiamme sono state spente l'edificio è stato reso non fruibile per i danni riportati.

Le parole del sindaco di Bagno a Ripoli

"Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene. Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai Vigili del Fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio". Queste le parole, in una nota, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, a proposito dell'incendio che nella notte ha interessato il Viola Park di proprietà della società della Fiorentina.