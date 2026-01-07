Cgil, nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile

"Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi", afferma la Cgil Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo

"Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede." Così la Cgil di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo in una nota. "Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti - aggiunge il sindacato -, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni".