Cgil, nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile

"Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi", afferma la Cgil Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo

"Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede." Così la Cgil di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo in una nota. "Abbiamo immediatamente chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti - aggiunge il sindacato -, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni".

"Clima di ostilità"

"Quanto accaduto ci preoccupa fortemente, anche in relazione ad un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale, ma continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi", afferma la Cgil Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo, in merito ai cinque fori di proiettile rinvenuti sulle vetrate della sezione di Primavalle della Capitale. "Al di là della matrice del gesto - aggiunge il sindacato - , che sarà accertata nelle sedi opportune, la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto".

Acca Larenzia, 4 attivisti Gioventù nazionale aggrediti con spranghe
Fori di proiettili nella sede Cgil di Primavalle - ©Ansa

