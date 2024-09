Leva militare obbligatoria in Italia, perché è difficile reintrodurla

Il sondaggio YouTrend per Sky TG24 ha messo in luce un Paese spaccato in due tra favorevoli e contrari al ritorno forzato dei neo-maggiorenni nelle caserme. Il mutato quadro internazionale, con la guerra in corso tra Russia e Ucraina, e le forze armate ridotte all'osso dopo la caduta dell'Urss spingono diversi Paesi a correre ai ripari aumentando la spesa militare per incrementare il numero degli effettivi in servizio. Ma è davvero possibile in Italia tornare alla leva militare obbligatoria?