Imperia, gara di nuoto per bimbi finisce in rissa e morsi tra 2 mamme

Una gara di nuoto tra bambini, l'ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa tra due mamme. Lo strano caso è avvenuto nel pomeriggio di sabato al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia). Al termine della competizione dei figli, le mamme si sono recate nelle docce presenti negli spogliatoi della struttura per lavare le rispettive bambine. Qui, due donne hanno iniziato a discutere e dalle parole si è presto passati ai fatti: le due si sono picchiate davanti ai bambini, che in preda al terrore hanno iniziato a urlare.

Una delle due donne in codice giallo

"Sono entrata e le ho viste che si tiravano i capelli e si picchiavano", ha raccontato un'altra mamma. "Non so per quale motivo stessero litigando, ma vedendo le bambine terrorizzate ho cercato di fermarle". Nel farlo, la donna ha rimediato graffi alle braccia. Ad avere la peggio è stata una delle due contendenti, trasportata in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera da un equipaggio della Croce Azzurra con una profonda ferita a una mano causata dai morsi dell'avversaria. Sul caso indagano i carabinieri, che una volta giunti sul posto hanno identificato le due mamme e raccolto le testimonianze dei presenti.