Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Catanzaro, bambino di un anno gravemente ustionato: ricoverato d'urgenza a Napoli

Cronaca
©Ansa

A causa delle ferite riportate su tutto il corpo, il piccolo è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese e poi, a causa del peggiorare delle condizioni cliniche, trasferito d'urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli. Intanto, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente

ascolta articolo

Un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato durante un incidente domestico a Catanzaro. A causa delle ferite riportate su tutto il corpo, il piccolo, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. In seguito, a causa del peggiorare delle sue condizioni cliniche, la direzione sanitaria dell'ospedale ha deciso di trasferirlo d'urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Nel frattempo, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Cronaca: Ultime notizie

Ragazze uccise a Brivio, l'investitore agli arresti domiciliari

Cronaca

Krzysztof Jan Lewandowski, imputato di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l'effetto di...

Catanzaro, bimbo un anno gravemente ustionato: ricoverato a Napoli

Cronaca

A causa delle ferite riportate su tutto il corpo, il piccolo è stato inizialmente trasportato al...

Maltempo, allerta arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane

Cronaca

Le condizioni meteo mostrano segnali di miglioramento in Emilia-Romagna, anche se la situazione...

Chi era Maria Sole Agnelli, morta all’età di 100 anni. FOTO

Cronaca

Politica, presidente della Fondazione Agnelli e anche impegnata con la sua scuderia equestre....

10 foto
Maria Sole Agnelli

Leini, si è costituita automobilista che ha travolto e ucciso 75enne

Cronaca

La ragazza di 21 anni, residente a Volpiano, si è presentata dai carabinieri: è stata denunciata...

Cronaca: i più letti