Catanzaro, bimbo un anno gravemente ustionato: ricoverato a Napoli

Un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato durante un incidente domestico a Catanzaro. A causa delle ferite riportate su tutto il corpo, il piccolo, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Pugliese, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. In seguito, a causa del peggiorare delle sue condizioni cliniche, la direzione sanitaria dell'ospedale ha deciso di trasferirlo d'urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata. Nel frattempo, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.