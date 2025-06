Benzinaio ucciso durante una rapina ad Ardea, arrestato un 18enne

Icarabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Sarebbe lui ad aver rapinato e accoltellato, uccidendolo, il 36enne che gestiva il distributore di carburanti in frazione Tor San Lorenzo

Un ragazzo di 18 anni è stato fermato per l'omicidio di Nahid Miah, il 36enne di origine bengalese titolare della pompa di benzina a Tor San Lorenzo, ad Ardea, ucciso a coltellate durante una rapina lo scorso 27 maggio. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Velletri

La rapina e l'accoltellamento

Poco prima delle 12 di martedì scorso, la vittima era stata accoltellata al cuore da un uomo che, arrivato al distributore Toil in sella a una moto, coperto da un casco integrale e vestito completamente di nero, si era poi dileguato con il 'bottino' di 570 euro in contanti. Nahid Miah, sposato e padre di due bambini, è morto prima del trasporto in ospedale, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.