Cdm, in Dl Omnibus misure per lavoratrici madri e rinvio sugar tax

Molti ed eterogenei gli interventi del governo inseriti nel provvedimento economico esaminato oggi a Palazzo Chigi, dall'ennesimo rinvio di sei mesi per l'entrata in vigore della sugar tax, fondi per il payback sanitario delle Regioni ed edilizia carceraria

Più risorse per le lavoratrici madri, L’ennesimo rinvio di sei mesi per l'entrata in vigore della sugar tax, fondi per il payback sanitario delle Regioni, infrastrutture e carceri, la proroga degli incentivi alle imprese nelle zone colpite dal sisma e la revisione dell'Iva sulle opere d'arte. Sono molte ed eterogenee le misure contenute nella bozza del decreto economico esaminato dal Consiglio dei ministri, praticamente un nuovo provvedimento omnibus.

Dl Omnibus, le risorse per le lavoratrici madri

Il governo ha dato il via libera per l'aumento di 180 milioni di euro per le risorse destinate alle lavoratrici madri, portando il totale a 480 milioni. Ad annunciarlo la ministra del Lavoro Elvira Calderone: l'intervento stanzia per le lavoratrici con due figli a carico, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo, "40 euro al mese per 12 mesi sul 2025, in un unica soluzione a dicembre, esenti dal prelievo contributivo previdenziale quindi un incremento netto". Per chi ha tre o più figli a carico con contratto indeterminato proseguono gli incentivi previsti nella manovra per tutto il 2026, per chi ha un contratto a tempo determinato o le autonome e professioniste "è prevista una somma di 40 euro al mese sempre a dicembre".

Carceri e rigenerazione urbana

Nel provvedimento rientrano norme per la rigenerazione urbana, con l'istituzione del nuovo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, a cui spetta una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2025 e di 30 milioni di euro per il 2026. Previsto anche un incremento di risorse, pari a 40 milioni nel 2025 e 18 milioni nel 2027, a favore del Ministero della Giustizia per l'edilizia carceraria, cui "si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa" prevista da una articolo della Manovra 2017 che destina 50 milioni l'anno al "finanziamento di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica".

Infrastrutture e sport

Ulteriori fondi, per 23 milioni per il 2025, vanno al Comune di Venezia per il rifinanziamento di interventi volti a "concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali". Il testo autorizza anche la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027 per "l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova". Prevista anche un'autorizzazione di spesa di 228 milioni di euro in materia di sport.

Gli altri provvedimenti all’ordine del giorno

Tra i provvedimenti all'ordine del giorno anche un decreto legge con disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Poi un altro decreto legge in materia di università e ricerca, istruzione e salute.