Ddl Concorrenza, via libera dal Cdm. Ecco le novità nel testo

In materia di trasporto pubblico regionale, prosegue il Mimit, il disegno di legge estende per la prima volta a questo ambito non solo tutti gli obblighi di trasparenza e di ricognizione delle modalità di gestione degli affidamenti previsti per i servizi pubblici locali, ma anche le disposizioni applicabili in caso di inefficienza nella gestione dei servizi stessi. Per favorire invece la trasparenza delle eventuali gare, le Regioni avranno l'obbligo di trasmettere all'Osservatorio sul tpl il calendario delle procedure per i contratti in scadenza. L'Authority dei trasporti dovrà infine adottare, entro il 2026, delle linee guida per migliorare la qualità dell'affidamento del servizio.