Decreto Giustizia approvato al Senato, ecco cosa prevede il testo

Introduzione

Il Decreto Giustizia, approvato dal Senato in prima lettura e atteso ora alla Camera, contiene varie misure per quanto riguarda l'organizzazione del sistema giudiziario. Le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione - per esempio - vengono rinviate ad aprile (erano previste nel 2024). Si introduce poi un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi e si completa la normativa relativa al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Infine, il documento introduce anche ulteriori informazioni sui fondi destinati alla costruzione di nuove carceri.