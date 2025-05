Risultati elezioni comunali 2025, i sindaci eletti al primo turno

Restando in Liguria, nei quattro piccoli Comuni in cui si è votato sono già eletti i primi cittadini. In due dei quali è stata superata la soglia del 40% di affluenza che rende valide le elezioni con un solo candidato. A Rossiglione (in provincia di Genova) raggiunto il quorum: l'unico candidato sindaco Omar Peruzzo è il nuovo primo cittadino mentre a Orero (Genova) su 526 elettori ha votato il 61,29% ed è stata eletta sindaco Rosa Cavagnaro (Vivere Orero) col 52,2%. Nell'imperiese a Vallecrosia (6.086 elettori) ha votato il 50,88%% degli aventi diritto. A conquistare la fascia tricolore è Fabio Perri (La tua Vallecrosia) che ha conquistato il 52,56%. A Sassello (2.245 elettori), nel savonese, il nuovo sindaco è Marco Scasso, unico candidato in corsa, di professione vigile del fuoco. Anche in questo caso quorum raggiunto già dalla serata di domenica. A seggi chiusi ha votato il 59,7%.