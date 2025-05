Dl sicurezza: alloggi occupati, manifestazioni, cannabis. Cosa prevede

Introduzione

Stretta sulle occupazioni abusive delle case, reato di blocco stradale, misure contro il terrorismo, un giro di vite sulle rivolte in carcere, misure per le detenute madri, una stretta sulla cannabis light. Sono questi alcuni dei punti del Decreto sicurezza. In tutto i nuovi reati che vengono introdotti sono 14 e le aggravanti aggiuntive sono 9.

Il provvedimento, formato da 39 articoli, ha recepito gran parte del ddl in materia risalente al 2023: dopo l'approvazione della Camera, era rimasto fermo in Senato anche a seguito dei rilievi sollevati dal Quirinale per poi essere riproposto dopo una serie di aggiustamenti. Il provvedimento è ora in prima lettura a Montecitorio. Il 27 maggio 2025, sul decreto, il governo ha incassato la fiducia in Aula alla Camera: i sì sono stati 201, i no 117 e 5 gli astenuti. Il voto finale è previsto tra il 28 e il 29 maggio. Il testo poi dovrà passare all'esame del Senato. Tantissime le polemiche dentro e fuori dal Parlamento, su un provvedimento contestatissimo dalla opposizioni. Ecco le misure principali