Decreto Sicurezza, voto finale al Senato: proteste e seduta sospesa

Aula sospesa in Senato dopo la protesta delle opposizioni

Stamattina si è levata la proteste dei senatori dell'opposizioni, con i rappresentanti di Pd, M5s e Avs che si sono seduti davanti ai banchi del governo urlando "Vergogna vergogna" e chiedendo di convocare la conferenza dei capigruppo. Il presidente del Senato Ignazio la Russa ha evidenziato che non avrebbe interrotto la seduta perché ci sono precedenti, ma poi ha sospeso l'Aula, parlando con uno dei capigruppo di opposizione. I lavori sono poi regolarmente ripresi con le dichiarazioni di voto. "Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo", aveva detto ieri in discussione generale il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, riaccendendo lo scontro in Aula a Palazzo Madama tra maggioranza e opposizione. In particolare, fronte Pd, era stato fortemente criticato il passaggio dell'intervento del senatore di Fdi in cui sosteneva sostenuto che "un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere...". "Raramente ho sentito parole più crudeli", ha scritto su X questa mattina il senatore dem Filippo Sensi augurandosi "sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero. Ho urlato di tutto".