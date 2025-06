Live In Milano, Schlein: “Decreto sicurezza è decreto repressione"

A Live In Milano dal Teatro del Verme è stata ospite in collegamento la segretaria del partito Democratico, Elly Schlein. L’intervista inizia affrontando subito il tema del decreto sicurezza: “È tutta propaganda – ha detto la segretaria del Pd- ci devono spiegare quale sicurezza ad esempio produce punire il blocco stradale manifestando pacificamente e punito con 2 anni di galera. Oppure punire chi occupa l’immobile più gravemente dell’adescamento di minori. Si tratta di propaganda perché nella realtà questo governo che parla di sicurezza intanto taglia fondi ai Comuni e pretende da sindaci che garantiscano la sicurezza urbana, togliendo risorse per la polizia municipale – ha detto la Schlein- Come Pd abbiamo presentato un ordine del giorno che chiede di sbloccare la graduatoria di idonei non vincitori delle forze dell’ordine e loro dal governo hanno detto di no, quindi la coerenza sta a zero. Ripeto: più che un decreto sicurezza, è pun decreto repressione”. La segretaria del Pd, intervistata da Giovanna Pancheri, ha poi aggiunto: “Giuristi hanno criticato questo decreto dicendo che c’è solo una cosa peggiore di questo disegno sicurezza ed è il decreto sicurezza, perché lo hanno fatto con una forzatura senza precedenti dopo 14 mesi di discussione parlamentare. Ma gli esperti dicono che questo decreto ci porta più indietro su alcune norme, persino più indietro del Codice Rocca del 1930”. (SEGUI LA GIORNATA DI LIVE IN MILANO IN DIRETTA).

Schlein: “Lavoriamo per il quorum, tanti a destra voteranno”

Sul referendum dell’8 e 9 giugno la Schlein ha detto: “Pensare di abbassare il quorum è una legge che si può rivedere, siamo impegnati comunque a raggiungere quel quorum del 50% perché i cittadini hanno un’occasione straordinaria di contrastare la precarietà, di aumentare la sicurezza sul lavoro e di cambiare una legge sulla cittadinanza che è del 1992, quindi è vecchia ed ingiusta e va modificata. Spero che l’Italia – ha aggiunto la segretaria del Pd - ci sorprenda con una grande partecipazione. Trovo molto grave l’invito della destra a disertare le urne e non andare a votare: è la dimostrazione che hanno paura della partecipazione e della democratica scelta dei cittadini. Sono anche convinta che ci moltissimi elettori di Meloni e di destra andranno a votare. Nelle leggi che ha fatto la destra di fatto hanno aumentato la precarietà. Meloni non ha avuto il coraggio di dire le cose apertamente, ma nelle sue recenti dichiarazioni ha lasciato intendere che vuole affossare il referendum. Io vado sempre a votare sia quando sono favorevole sia quando sono contraria”, ha aggiunto la Schlein.

Gaza, Schlein: "Inviteremo tutti i cittadini indignati a manifestare"

Sulla manifestazione del 7 giugno in seguito all’accusa di una condanna seria all’antisemitismo e all’operato di Hamas la Schlein ha detto: “Inviteremo tutti i cittadini indignati a manifestare per dire basta al massacro dei palestinesi, saremo in Piazza Vittorio alle 14. La piattaforma chiede un cessate il fuoco immediato e la liberazione immediata di tutti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas verso cui la nostra condanna è netta. La mobilitazione chiede sanzioni per il governo di estrema destra di Netanyahu e chiede il riconoscimento pieno di uno Stato per i palestinesi che hanno pieno diritto a vivere in pace e in sicurezza. Sentiamo l’urgenza di accogliere la voglia di mobilitarsi che c’è in questo Paese, di dire basta, perché quello che succede a Gaza è inaccettabile e ci riguarda tutti da vicino. E comunque – ha concluso la Schlein - criticare un governo come quello israeliano che compie atti criminali sia chiaro che non è antisemitismo, perché l’antisemitismo continuiamo a contrastarlo in ogni sua odiosa forma. In corso a Gaza come ha detto

L’Onu c’è una pulizia etnica, oltre 50mila palestinesi ammazzati. Condanniamo anche tutti gli attacchi terroristici di Hamas, ma davanti ai palestinesi civili bisogna mobilitarsi. La destra mondiale sta cercando di delegittimare i procedimenti internazionali di giustizia”. Infine sulla proposta di Forza Italia sullo Ius Italia per la cittadinanza a studenti stranieri la segretaria del Pd ha detto: “Abbiamo un referendum che fa un passo concreto in quella direzione, quindi ribadisco il mio appello anche al governo sul sottolineare l’importanza di andare e a votare a questo referendum. Il Pd sarà sempre pronto a discutere. Siamo d’accordo al principio dello Ius soli perché chi nasce e cresce in Italia è italiano”.