Introduzione

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha promulgato il ddl Nordio, il disegno di legge che prende il nome del ministro della Giustizia e che modifica il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario.

Gli articoli di cui consta il provvedimento sono otto: i punti principali sono la stretta sulle intercettazioni, con lo stop alla trascrizione di quelle non rilevanti, e l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, parzialmente mitigato dall'introduzione del peculato per distrazione del decreto legge sulle carceri. Tra le altre norme, le modifiche al traffico d'influenze e agli avvisi di garanzia, con maggior riservatezza per l'indagato.