Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il ddl Nordio, che introduce importanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Il testo era stato approvato in via definitiva dalla Camera il 10 luglio scorso. Come da prassi, doveva essere promulgato entro i successivi 30 giorni. Secondo alcuni, il capo dello Stato si sarebbe preso tutto il tempo a sua disposizione per esaminare il testo, soprattutto per il nodo dell'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio, contenuto proprio in questo provvedimento. La sua cancellazione secca aveva creato perplessità in molti giuristi e c’è chi dice che lo stesso sentimento aleggia tra gli uffici giuridici del Quirinale (COSA PREVEDE IL DDL NORDIO).

Il Dl carceri e il peculato per distrazione Per mitigare le preoccupazioni del Colle, il governo ha inserito una nuova norma nel Dl carceri - di fatto estranea alla materia del provvedimento - che introduce una nuova fattispecie di reato e cioè il peculato per distrazione. Tecnicamente si parla di un reato che possono commettere i funzionari che destinano fondi pubblici a un uso diverso da quello previsto dalla legge. Prevede che “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. approfondimento Decreto carceri, via libera della Camera: è legge. Cosa prevede

Le altre novità del Ddl Nordio

Il Ddl Nordio va poi a limitare a condotte particolarmente gravi il traffico di influenze, di cui aumenta la pena minima, che passa da un anno a un anno e sei mesi: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate e non vantate, mentre l’utilità data o promessa in alternativa al denaro è solo economica. Novità anche per i giornalisti, che potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia "riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento". I pm e i giudici dovranno stralciare dai brogliacci e dai loro provvedimenti i riferimenti alle persone terze estranee alle indagini. Sparirà poi per le sentenze di assoluzione che riguardano reati di "contenuta gravità" la possibilità di ricorrere in appello per l'accusa. Potranno essere impugnate dal pm invece le assoluzioni per i reati più gravi, compresi quelli del Codice Rosso. E ancora: sarà un collegio di tre giudici, non più un solo magistrato, a decidere, durante le indagini, l'applicazione della custodia cautelare in carcere. E prima di esprimersi dovranno interrogare l'indagato, tranne se ricorre il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o se si tratta di reati gravi commessi con l'uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Riforma anche per la disciplina dell’informazione di garanzia: dovrà obbligatoriamente contenere una "descrizione sommaria del fatto", oggi non prevista, con la notificazione che dovrà avvenire con modalità che tutelino l'indagato. vedi anche Ddl Nordio, dall’abuso di ufficio al traffico di influenze: le novità