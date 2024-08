Introduzione

Dopo il voto di fiducia della sera del 6 agosto, l'Aula della Camera si riunisce di nuovo per votare il dl. Una volta approvato, diventerà definitivo perché ha già ottenuto il via

libera del Senato.

Molte le novità previste: assunzione di mille nuove unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria, ma anche procedure più snelle per concedere di uscire dal carcere in anticipo a chi ne ha diritto, più telefonate per i detenuti e l'istituzione di un albo di comunità adibite alla detenzione domiciliare.

C'è chi lo ha già ribattezzato come un nuovo svuota-carceri, ma il ministro della Giustizia Nordio ha precisato che l'intento non è quello "di aprire le porte per alleggerire la popolazione carceraria, che pure costituisce un problema". Il titolare del dicastero della Giustizia ha detto che si tratta di un “intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un altro settore del sistema dell'esecuzione penale” e “che potremmo chiamare umanizzazione carceraria”.