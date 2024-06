Carceri, Garante detenuti: “Già 44 suicidi nel 2024"

Garante: “Sovraffollamento del 130,59% a livello nazionale”



Per quanto riguarda la situazione nelle carceri, “al 12 giugno i detenuti sono 61.468”. "I posti regolarmente disponibili sono 47.067, rispetto alla capienza di 51.221. A livello nazionale la criticità sovraesposta determina un indice di sovraffollamento del 130,59%", ha aggiunto il Garante.



Nordio: “No a indulto, è una resa dello Stato"



Intanto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in videocollegamento con il festival “Taobuk” in corso a Taromina, ha riferito di “escludere l’indulto”, contro il sovraffollamento carcerario. “È una resa dello Stato: penso invece a pene alternative, a forme di esecuzione penale diverse”, ha dichiarato. Il ministro ha poi ricordato il "lavoro" portato avanti per siglare accordi affinchè i detenuti stranieri possano scontare la pena nei loro Paesi d'origine: "I detenuti stranieri sono quasi la metà” della popolazione carceraria, "se riuscissimo a far scontare loro la pena nei Paesi d'origine avremmo risolto il problema" del sovraffollamento.