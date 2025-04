Materia Grigia, il confronto su difesa europea e piano Readiness 2030

Nella sesta puntata di "Materia Grigia", il talk di confronto di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, si parlerà della difesa europea, del piano Readiness 2030 proposto dalla Commissione Europea e dell'ipotesi di un ritorno della leva in Italia. Ospiti in studio Luigi Chiapperini, generale di corpo d'armata in quiescenza dei lagunari, e Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana Pace e Disarmo

La difesa europea e il piano Readiness 2030 saranno il focus della nuova puntata di Materia Grigia, il talk di confronto condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino. In programma lunedì 14 aprile alle 20.40 su Sky TG24, il sesto appuntamento dell'approfondimento mensile, che affronta i grandi temi d'attualità, ruoterà attorno al piano proposto dalla Commissione Europea che, precedentemente conosciuto come Rearm Europe, punta a rafforzare il sistema di difesa degli Stati membri dell'Unione. A confrontarsi sul tema saranno i due ospiti della serata: Luigi Chiapperini, generale di corpo d'armata in quiescenza dei lagunari, già comandante del contingente multinazionale Nato in Afghanistan nel 2012, e Francesco Vignarca, coordinatore della Rete italiana Pace e Disarmo.

Il dibattito sulla difesa in Europa

Seguendo le regole tipiche del confronto, il dibattito sarà scandito da tempi di parola rigorosi, con spazio per replica e controreplica. Ogni ospite avrà l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista su domande uguali per tutti, creando così un confronto equilibrato e trasparente. I due protagonisti della puntata analizzeranno il tema legato al piano Readiness 2030 della Commissione Europea, dando anche spazio ad una discussione sui nuovi equilibri internazionali e sui rapporti con gli Stati Uniti, secondo la nuova politica estera e di difesa dell’amministrazione Trump. Non mancherà poi un focus sull’ipotesi di un ritorno della leva nel nostro Paese, garantendo anche un commento analitico su quelle che sono le effettive capacità di difesa italiane.

I sondaggi

Come sempre, il programma darà spazio anche ai sondaggi realizzati dall’istituto YouTrend, che forniranno una fotografia aggiornata delle percezioni del pubblico sul tema trattato, arricchendo il dibattito con dati e numeri. Ogni mese, il programma si propone come uno spazio di dibattito approfondito sui principali temi d’attualità, basato sul format di successo del Confronto politico di Sky TG24. Con Materia Grigia, il canale all news si impegna a portare nelle case degli italiani un dialogo moderno, che non si limiti al confronto tra opinioni, ma che sia sempre ancorato ai dati e alla realtà, per una maggiore comprensione dei fenomeni che plasmano il nostro presente.