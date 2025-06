Trento, trovato morto uno degli indagati dell'inchiesta "Sciabolata"

Il 42enne Alessio Agostini è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione in centro città. Era indagato insieme al fratello e ad altre 70 persone per spaccio, cocaina, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori all'estero

È stato trovato morto oggi, nella sua casa in centro a Trento dove stava scontando gli arresti domiciliari, Alessio Agostini, 42 anni. Il noto imprenditore di hotel, locali e ristoranti di Andalo da maggio era indagato, insieme al fratello Gabriele e al padre Claudio e ad altre 70 persone, per spaccio di cocaina, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori all’estero nell’ambito della maxi-inchiesta della procura trentina ‘Sciabolata’ che ha coinvolto anche l'ex presidente di Patrimonio trentino. A trovare il corpo senza vita è stata la compagna. Inutili i tentativi di rianimazione. Indagini in corso per stabilire le cause del decesso.