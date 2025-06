Jose Lizarraga Picciotti, chirurgo della donna morta dopo liposuzione

Introduzione

Un appartamento allestito come studio per interventi di chirurgia estetica privo di autorizzazioni da oltre tredici anni. È lì che lo scorso sabato pomeriggio si è consumata una tragedia: una donna di 46 anni, originaria dell’Ecuador, è morta dopo aver avuto un malore durante una liposuzione. “Garantiamo il miglior prezzo sul mercato italiano senza compromettere qualità e sicurezza in nessun intervento”, recita la pagina Facebook dell'ambulatorio. A dirigerlo era il dottor Jose Lizarraga Picciotti, cittadino peruviano di 65 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a lesioni personali. Ora è indagato insieme all’anestesista (anch’egli con precedenti, sebbene non collegati all’attività sanitaria) e a un’infermiera, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla procura di piazzale Clodio con l’accusa di omicidio colposo. Il dramma è avvenuto nel quartiere Primavalle, nella zona nord di Roma, in via Francesco Roncati. La vittima, Ana Sergia Alcivar Chenche, aveva probabilmente trovato la struttura tramite una ricerca online, attratta dalle tariffe vantaggiose pubblicizzate