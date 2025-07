Meteo, allerta maltempo al Nord e caldo estremo al Sud. Le previsioni

Prevalente bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, solo qualche cumulo in Appennino dal pomeriggio. Massime comprese tra 32–36 °C, afa in pianura, ma con attenuazione attesa nel weekend. L’ondata di caldo africano – la terza dell’estate – si conferma intensa, e il Ministero della Salute ha emesso bollettini di bollino arancione e rosso in molte città per rischio caldo. Effetti attesi: disagio per anziani e bambini, elevati livelli di ozono e consumo idrico ed energetico in aumento.