Meteo, allerta caldo al Centro Sud: atteso il picco delle temperature

La fase clou del peggioramento è attesa prevalentemente nel corso di venerdì 25 luglio quando il vortice ciclonico sfonderà definitivamente sull'Italia. Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera trasportati in precedenza dal rovente anticiclone africano) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per temporali violenti con precipitazioni a carattere di nubifragio: localmente, non si esclude la possibilità di grandinate.