Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”

Sempio ha detto di non ricordare l'ultima volta in cui è stato a casa Poggi: “L'ultima volta di preciso, quella non me la ricordo. So che l'ultima volta che abbiamo avuto un incontro, io e Marco, prima dell'evento era stato il 4 agosto, perché ci eravamo visti di sicuro, alla sera. Non ricordo esattamente se in quella data io so fossi entrato in casa o meno. Può essere, è probabile, magari prima di uscire, quando passavamo a prenderlo, magari sono entrato, non lo ricordo esattamente con certezza. Però se non era quel giorno, comunque, sempre in quei giorni lì, se non era il 4, sarà stato comunque nei giorni precedenti”. E sul dna aggiunge: “Ci sono sicuramente stanze in cui io passavo più spesso il tempo, che poi sono quelle che ho già raccontato più volte. Erano legate principalmente al fattore videogiochi, quindi la saletta al piano di sotto e la camera di Chiara. Quindi quelle erano le stanze dove io passavo più tempo e dove immagino ci sia stata più probabilità di contaminazione. Poi, in realtà, ci sono anche tanti altri punti che abbiamo ricostruito durante questi incontri. Quando sarà il momento ne parleremo, ne parleranno i miei consulenti”.

