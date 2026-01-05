Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per difendersi

Introduzione

Le persone anziane sono sempre più spesso vittime di raggiri. Per questo, dopo l’ennesimo caso, i Carabinieri hanno decido di rilanciare un vademecum che possa aiutare - anziani ma non solo - a riconoscere le truffe e a evitarle. Nella guida ci sono suggerimenti contro le truffe domestiche, quelle fuori casa e quelle via web, con la descrizione delle più diffuse e i consigli su come comportarsi. Si va dal finto nipote al falsi tecnici, dai call center ai furti al bancomat. Ecco cosa consigliano i Carabinieri