Roma, rapine in casa e furti ad anziani: 18 arresti

Le rapine in abitazione hanno visto spesso coinvolti anziani, svegliati di soprassalto, oppure sorpresi mentre guardavano la tv, minacciati anche con una pistola. Sono 46 gli episodi accertati tra furti e rapine in casa a Roma, oltre a reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio

Maxi blitz dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Parioli che hanno eseguito un'ordinanza che dispone l'arresto per 18 persone. L'indagine, diretta dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della procura di Roma, ha consentito di portare alla luce un gruppo criminale, composto da soggetti di etnia rom del campo nomadi di via dei Gordiani, accusati, a vario titolo, di essere i responsabili di almeno 46 episodi accertati tra furti e rapine, oltre, in alcuni casi, ai correlati reati di sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico di un gruppo criminale che si è dimostrato capace di riorganizzarsi con estrema velocità con il reclutamento di nuove leve, quando nel corso dell'indagine i carabinieri hanno proceduto ai primi arresti.