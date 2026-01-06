Offerte Sky
Picchiata dall'ex nel casertano, muore dopo 10 giorni di agonia

E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. Il fatto avvenne a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025

E' morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa. Il fatto avvenne a Castel Volturno (Caserta) negli ultimi giorni del 2025. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il fermo avvenne in una villetta a schiera, dove i poliziotti del commissariato di Castel Volturno intervennero in seguito alla segnalazione di una lite tra un uomo e una donna.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti trovarono nel cortile la ragazza, riversa a terra e ridotta in fin di vita dai colpi ricevuti dall'ex fidanzato; lui invece era in casa con il polso destro fasciato e tracce di sangue sui vestiti, in compagnia di un amico. Gli accertamenti effettuati confermarono la responsabilità dell'uomo per la violenta aggressione, facendo scattare così il fermo su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere; il provvedimento è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha emesso nei confronti del 32enne nigeriano un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Ora l'accusa per il 32enne si aggraverà. 

