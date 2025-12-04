Garlasco, gli elementi a carico di Sempio secondo la Procura

Dna compatibile con Sempio ma il risultato non è affidabile

Il Dna sarà il punto di maggior scontro fra le parti. Dai calcoli biostatistici, si legge nella perizia, "con supporto moderatamente forte/forte e moderato" il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia Sempio ma non è stato possibile "addivenire a un esito di identificazione di un singolo soggetto". Secondo la genetista Denise Albani, che parta di aplotipo "misti parziali", per la quantità e le condizioni del materiale biologico su cui si è lavorato non è stato possibile giungere a un risultato che fosse "certamente affidabile". Nella perizia si legge che la riconducibilità del dna ad Andrea Sempio, e a "tutti i soggetti a lui imparentati in via patrilineare", "va da moderatamente forte a forte sulla base della popolazione di riferimento" in relazione al materiale genetico analizzato su un'unghia della mano destra, ed è "moderata" in relazione all'unghia della mano sinistra di Chiara Poggi. Il dna sulle unghie della vittima può essere attribuito per l'analisi biostastistica ad Andrea Sempio, ma per la perita Denise Albani non è possibile stabilire con "rigore scientifico" se gli aplotipi "provengano da fonti del DNA depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano, quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario, perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato), quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico". Sulla base "delle attuali conoscenze sul tema in ambito internazionale non è possibile rispondere con metodi validati, dati solidi e rigore scientifico a domande quali 'come', 'quando' e 'perché' un determinato materiale biologico è stato depositato su una superficie". Indicazioni "di contaminazione ambientale, trasferimento per contatto diretto o trasferimento secondario mediato da un oggetto sono suggestive e tali restano se non inquadrate in un contesto informativo più ampio e senza la disponibilità di dati scientifici granitici".