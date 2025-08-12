Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da contaminazione durante autopsia"

Lo spiega una nota dei magistrati che rende noto il risultato delle analisi comparative, non previste nell'ambito dell'incidente probatorio, effettuate in seguito al rinvenimento di un profilo genetico sconosciuto su una garza usata 18 anni fa durante l’esame autoptico
Il dna di “ignoto 3” è frutto di contaminazione. Lo spiega una nota della procura di Pavia che rende noto il risultato delle analisi comparative, non previste nell'ambito dell'incidente probatorio, nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto a Garlasco 18 anni fa) per le quali è indagato Andrea Sempio (mentre è già stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato della ragazza, Alberto Stasi).
La nota della Procura
"A seguito del rinvenimento di un profilo genetico sconosciuto su una garza, utilizzata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico dalla bocca della vittima, la Procura di Pavia ritenendo possibile una contaminazione con precedenti esami autoptici, ha disposto approfondimenti specifici", spiega la nota della procura di Pavia a proposito del risultato delle analisi comparative effettuate dai genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani. Il risultato della comparazione fatta con "preparati istologici" di cinque maschi la cui autopsia è stata fatta in concomitanza con quella di Chiara Poggi "ha evidenziato una concordanza degli alleli in relazione al soggetto identificato dal codice anonimo 153E".
L'incarico a Cristina Cattaneo
Il dna parziale e degradato trovato sulla garza utilizzata 18 anni fa dal medico legale per il prelievo di materiale biologico nella bocca Chiara Poggi coinciderebbe quindi con quello di un cadavere sottoposto ad autopsia prima dell'omicidio della ragazza. La Procura ha pertanto affidato nuove verifiche alla antropologa e medico legale professoressa Cristina Cattaneo. In sostanza, la contaminazione sarebbe avvenuta perché le salme di un uomo morto per cause naturali e quella di Chiara Poggi sono state poste sullo stesso tavolo dell'autopsia all'istituto di medicina legale di Vigevano. Nella nota firmata dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, si spiega che per verificare l'ipotesi che il dna sulla garza in bocca alla vittima fosse da contaminazione sono stati analizzati dei "preparati istologici relativi a cinque soggetti di sesso maschile sottoposti ad autopsia in un lasso temporale prossimo all'esame autoptico condotto sulla salma di Chiara Poggi".
Delitto di Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini
Il 13 agosto 2007 la ragazza 26enne veniva trovata morta nella villetta di famiglia nel Pavese dal suo fidanzato, 24 anni. Sarà lui a essere condannato per l'omicidio, con sentenza definitiva arrivata nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati viene iscritto Andrea Sempio già oggetto di indagini (archiviate) in passato: sembra che il dna trovato sotto le unghie della giovane sia compatibile con il suo