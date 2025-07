Delitto di Garlasco, difesa Sempio: su impronta 33 sudore, non sangue

Luciano Garofano e Luigi Bisogno, i due consulenti nominati dalla difesa di Andrea Sempio, hanno depositato un'integrazione della consulenza con cui hanno già contestato le conclusioni dei consulenti dei pm, che hanno attribuito la 33 proprio a Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Secondo loro, la macchia è una manifestazione fisiologica di contatto per accumulo di sudore, non una traccia di sangue

Prosegue la nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, la 26enne di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007 e per la cui morte è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi. L’unico indagato nelle nuove indagini è Andrea Sempio, amico del fratello minore della vittima. Secondo i due consulenti nominati dalla difesa di Sempio, sull'ormai nota impronta 33 ci sarebbe sudore e non sangue.