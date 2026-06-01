Catania, morta 49enne picchiata in casa dal marito a Misterbianco

L'allarme era scattato intorno all'1 di notte, quando una delle figlie ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri nell'abitazione di famiglia, dove la madre si trovava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. Arrestato il marito 53enne

Dopo due giorni di agonia è morta in ospedale la donna di 49 anni aggredita e colpita violentemente dal marito nella la notte tra venerdì e sabato a Misterbianco, nel Catanese. L'allarme era scattato intorno all'una di notte, quando una delle figlie ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri nell'abitazione di famiglia, dove la madre si trov ava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. Subito era scattato il fermo del marito 53enne, arrestato dai carabinieri di Misterbianco e del nucleo Radiomobile di Catania per tentato femminicidio. Adesso la sua posizione si aggrava.