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Catania, morta 49enne picchiata in casa dal marito a Misterbianco

Cronaca
©Ansa

L'allarme era scattato intorno all'1 di notte, quando una delle figlie ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri nell'abitazione di famiglia, dove la madre si trovava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. Arrestato il marito 53enne

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Dopo due giorni di agonia è morta in ospedale la donna di 49 anni aggredita e colpita violentemente dal marito nella la notte tra venerdì e sabato a Misterbianco, nel Catanese. L'allarme era scattato intorno all'una di notte, quando una delle figlie ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri nell'abitazione di famiglia, dove la madre si trov ava riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. Subito era scattato il fermo del marito 53enne, arrestato dai carabinieri di Misterbianco e del nucleo Radiomobile di Catania per tentato femminicidio. Adesso la sua posizione si aggrava.

femminicidio

Stop a eventi 2 giugno a Misterbianco

In segno di cordoglio per la scomparsa della donna, vittima di femminicidio, il sindaco Marco Corsaro, sentito il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie, ha disposto l'annullamento delle cerimonie cittadine previste per la Festa della Repubblica, fra cui il passaggio della Fanfara dei Bersaglieri, nel rispetto del dolore dei familiari e degli amici di Alessandra. L'amministrazione comunale di Misterbianco, inoltre, aderisce all'appello della Parrocchia "San Massimiliano Kolbe" per una fiaccolata di solidarietà, fissata mercoledi' 3 giugno per le vie del quartiere di Belsito, con partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 19.30.

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