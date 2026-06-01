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Vigevano, ragazzo scomparso nelle acque del Ticino: ricerche in corso

Cronaca

Il 23enne di nazionalità marocchina e residente a Foggia era ospite di alcuni parenti. Si sarebbe tuffato nei pressi del cantiere del nuovo ponte senza più riemergere. Ricerche a tappeto da parte di 118 e vigili del fuoco, anche con l'ausilio dei droni

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Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne  di nazionalità marocchina, residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano (Pavia), in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 15.30.  Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, con un'ambulanza e un'automedica, e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso.

Secondo alcuni testimoni si sarebbe tuffato nei pressi del cantiere

Il giovane si trovava a Vigevano ospite di alcuni parenti. L'intero tratto di fiume, sino al ponte in barche di Bereguardo, è stato controllato anche con l'utilizzo di droni. Secondo le prime testimonianze raccolte, il 23enne si sarebbe tuffato nel fiume vicino al cantiere del nuovo ponte e sarebbe stato inghiottito dall'acqua.

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