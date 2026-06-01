Nuovo capitolo nel caso Garlaso. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma 'Le Iene' Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia, Francesco Marchetto, sono indagati dalla Procura di Milano. I reati ipotizzati sono "istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia e diffamazione aggravata", con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.