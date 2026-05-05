Sky Cube 5/5 - Garlasco, perché si parla delle gemelle Cappa

Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, Andrea Sempio è l'unico indagato. Davanti ai pm sono chiamati come testimoni il fratello di Chiara Poggi, Marco, e le gemelle Cappa, cugine della vittima. Nello Sky Cube Stefania Pinna, Diletta Giuffrida e Chiara Penna, penalista e criminologa
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