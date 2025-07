Garlasco, incidente probatorio: tamponature per analisi genetiche

Prosegue l'inchiesta che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007: sono previste delle campionature, per le successive analisi genetiche, su tre tamponi della vittima, tra cui uno mai analizzato. Analisi, inoltre, saranno effettuate sul frammento di pelo o capello trovato nella spazzatura

È ripreso l'incidente probatorio alla questura a Milano per il caso Garlasco che vede coinvolto Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007. Previste per oggi, 4 luglio, le campionature, per le successive analisi genetiche, su tre tamponi di Poggi, tra cui uno mai analizzato. Vi sono poi altre campionature su due o tre tracce ematiche (tra le oltre cento repertate) che non avevano fornito risultati all'epoca. All'esame dei consulenti anche tre tracce su un frammento del tappetino del bagno di casa Poggi, macchiato dal sangue. Una di queste macchie conteneva il Dna della 26enne, mentre un'altra non aveva dato esiti. I risultati, dopo questa altra serie di campionature, dovrebbero essere disponibili la prossima settimana. Altre analisi saranno effettuate pure sul frammento di pelo o capello trovato nella spazzatura. Nessun accertamento, invece, è previsto su un cucchiaino, che fu già esaminato e su cui c'era il profilo della vittima.

Le parole dei legali

Andrea Sempio è "tranquillo compatibilmente con la situazione " e "si augura che non siano commessi nuovi errori", ha detto Angela Taccia, legale di Sempio, prima di entrare in questura a Milano. "Se ci sono state lacune nelle precedenti" indagini, ha aggiunto, si augura che queste non si verifichino anche nella nuova, "considerato che tutte le inchieste giudiziarie incidono pesantemente" sulla vita delle persone.

L'impronta 33

"Noi presenteremo la nostra consulenza", ha risposto l'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, a una domanda sull'impronta 33 che per la difesa di Andrea Sempio sarebbe stata attribuita all'uomo anche sulla base di tracce del muro della casa di Garlasco e quindi non sarebbe del nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Oggi, per l'avvocata "ci sarà sicuramente una calendarizzazione e si capirà quando discutere in contraddittorio anche l'aspetto del Dna" trovato sulle unghie di Poggi, "che è la parte più importante dell'incidente probatorio, il nucleo centrale".