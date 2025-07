Delitto di Garlasco, oggi in Cassazione si decide su semilibertà Stasi

La Procura generale milanese ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui, lo scorso 11 aprile, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ammesso alla semilibertà Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, con rinvio ai giudici di Sorveglianza per una nuova valutazione. Secondo la procura, l’ordinanza presenta "vizi di legittimità" nella motivazione e su più aspetti, non solo sull’intervista tv andata in onda il 30 marzo ascolta articolo

Si tiene oggi l’udienza della Cassazione in cui si discute della semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La Procura generale milanese ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui, lo scorso 11 aprile, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ammesso alla semilibertà Stasi, con rinvio ai giudici di Sorveglianza per una nuova valutazione. Secondo la procura, l’ordinanza presenta "vizi di legittimità" nella motivazione e su più aspetti, non solo sull'ormai nota intervista tv andata in onda il 30 marzo.

L’udienza di oggi In sostanza la Suprema Corte - dopo l'udienza che dovrebbe essere solo “cartolare” e senza presenza delle parti, ossia con l'analisi da parte dei giudici del ricorso, delle osservazioni del pg della Cassazione che potrà coltivare o meno la linea del pg milanese e di eventuali memorie della difesa Stasi - potrà decidere di respingere il ricorso, confermando di fatto la semilibertà per Stasi, o annullare con rinvio per un nuovo giudizio del Tribunale di sorveglianza milanese. Tribunale che dovrà seguire, poi, le indicazioni contenute nelle motivazioni della Cassazione. Vedi anche Delitto Garlasco, genitori Chiara: "Marco era con noi in vacanza"