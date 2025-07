Maltempo e nubifragi nel weekend 26 e 27 luglio: ecco dove

Introduzione

Stop al caldo e temporali in arrivo. È questo lo scenario meteorologico previsto per l'ultimo weekend di luglio. Una perturbazione di origine atlantica stravolgerà le condizioni meteo dei prossimi giorni, portando sulle regioni settentrionali temporali intensi e un calo delle temperature. L'estate subirà così una frenata improvvisa, con l'ingresso di correnti instabili in discesa dal Nord Europa che favoriranno la formazione del ciclone Crice, il quale genererà un'ondata di maltempo soprattutto nel Centro-Nord. L'Italia si ritroverà così divisa in due: piogge al Nord e sole al Sud. Ecco le previsioni per il prossimo fine settimana