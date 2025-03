Materia Grigia, il confronto sulla sicurezza e legittima difesa

Nella quinta puntata di "Materia Grigia", il talk di confronto di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, si è parlato di sicurezza, un argomento sempre più centrale nel dibattito pubblico, in particolare nelle grandi città italiane, e fino a dove può arrivare il concetto di legittima difesa oggi. Ospiti in studio Franco Gabrielli e l'avvocato Antonio Bana

La sicurezza e legittima difesa sono stati al centro della quinta puntata di Materia Grigia , il talk di confronto condotto da Fabio Vitale, con la cura editoriale di Roberto Palladino, andata in onda lunedì 10 marzo alle 20.40 su Sky TG24. Nell’approfondimento mensile, si sono incontrate nel faccia a faccia le opinioni di due ospiti autorevoli: Franco Gabrielli , già Capo della Polizia, Sottosegretario con delega alla sicurezza del governo Draghi e attualmente Professor of Practice di Public Management alla SDA Bocconi, e Antonio Bana , avvocato, Past President di Asso Armieri e Curatore della materia Criminologia presso l’Università degli Studi di Milano.

Il dibattito

Seguendo le regole tipiche del confronto, gli ospiti hanno parlato di sicurezza, un argomento sempre più centrale nel dibattito pubblico, in particolare nelle grandi città italiane, e dei limiti del concetto di legittima difesa oggi. Hanno quindi analizzato il tema della criminalità giovanile e l'insicurezza percepita rispetto alla realtà dei dati, e il tema delle armi in Italia partendo da quanto è difficile o facile possedere legalmente un’arma nel nostro Paese e quali sono le normative che regolano la legittima difesa. Come sempre, i sondaggi realizzati dall’istituto YouTrend, hanno fornito una fotografia aggiornata delle percezioni del pubblico sul tema con dati e numeri.

