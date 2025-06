Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto, donna grave

La vittima è un uomo di 57 anni, che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Da uno degli appartamenti danneggiati è invece stata estratta viva una donna: gravemente ferita, è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. L'esplosione, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuta alla fuga di gas avvenuta all'interno del deposito di un ristorante, dove si trovavano alcune bombole ascolta articolo

Un uomo morto e una donna ferita in modo grave. Sarebbe questo il bilancio di una esplosione avvenuta a Napoli, in via Peppino De Filippo, nel tardo pomeriggio di oggi 25 giugno. La deflagrazione ha causato danni a due appartamenti. Al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i vigili del fuoco stanno continuando le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell'area. Le indagini sull'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas da una o più bombole all'interno del deposito di un ristorante, sono condotte dalla polizia.

Un morto e una donna ferita L’esplosione è avvenuta non lontano da via Foria. La vittima è un uomo di 57 anni, che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione: in un primo momento era stato dato per disperso, ma quando è stato individuato dai soccorritori non c’era più nulla da fare. Da uno degli appartamenti danneggiati è invece stata estratta viva una donna: gravemente ferita, è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto.

L’esplosione L'esplosione, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuta alla fuga di gas avvenuta all'interno del deposito di un ristorante, dove si trovavano alcune bombole. Lo stabile è parzialmente crollato e gravi danni sono stati riportati da un altro noto ristorante, adiacente al deposito. Sul posto sono intervenute varie squadre dei vigili del fuoco, agenti della Polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e anche un magistrato della procura di Napoli che ha aperto un fascicolo sull'esplosione. Lo scoppio ha provocato il panico tra gli abitanti della zona, nel centro della città, che sono scesi in strada. Tutta la zona è stata interdetta e anche il traffico dei veicoli ha subito pesanti ripercussioni. Il cordoglio del sindaco di Napoli "Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come Amministrazione siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora vanno accertate le responsabilità dello scoppio, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere una priorità". Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.