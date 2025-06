Sorprende i ladri in casa e spara, un morto nel Salernitano

È stato trovato morto il 25enne albanese fuggito domenica notte dopo un tentato furto in una casa di Foria di Centola, nel Salernitano, al quale era seguita una sparatoria. Il cadavere è stato individuato stamani in una zona impervia di San Severino di Centola, al termine di due giorni di ricerche. L'imprenditore 60enne di Centola (Salerno) si è presentato presso la Procura di Vallo della Lucania con il suo avvocato ed ha confessato di aver ucciso uno dei ladri e di aver trascinato e nascosto il suo cadavere. Ferito anche un altro dei presunti ladri, ricoverato a Napoli. Un terzo uomo è ancora ricercato. Durante il colpo sarebbe stata rubata anche una pistola.

Le indagini

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Sapri che, in tarda mattinata, su indicazioni del 60enne, avrebbero ritrovato il cadavere, anche grazie all'ausilio di cani molecolari e un elicottero. La salma resta a disposizione per l'autopsia. Ora, il racconto del 60enne è al vaglio degli inquirenti, che proseguono nelle delicate indagini. L'imprenditore è già indagato per lesioni gravissime e potrebbe rispondere anche di omicidio colposo e occultamento di cadavere. Intanto, la scorsa notte, i residenti hanno segnalato la presenza di una trentina di stranieri, tutti di nazionalità albanese come i ladri, nelle strade di Centola e nei pressi della villetta teatro dell'episodio. Si tratterebbe dei familiari del ferito e della vittima.