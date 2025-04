Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere

Il Gip ha rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il 35enne è l’unico indagato per l’omicidio della donna, uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini

Louis Dassilva resta in carcere. L’uomo, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, aveva fatto richiesta, tramite i suoi legali difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi, di revoca della misura di custodia cautelare in carcere. Il Gip del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha però rigettato la richiesta di Dassilva, accusato di aver ucciso la testimone di Geova di 78 anni la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini.

Nuora indagata per favoreggiamento

L'altra persona indagata nell'ambito delle indagini per la morte di Pierina Paganelli è Manuela Bianchi, nuora della vittima, accusata per favoreggiamento. La donna è comparsa in aula il 25 marzo per confermare le dichiarazioni rilasciate nel precedente interrogatorio del 4 marzo, quando aveva rivelato di aver incontrato Louis Dassilva, suo ex amante e unico indagato per aver commesso materialmente l’omicidio della 78enne, nel sottoscala del condominio la mattina del ritrovamento del cadavere.