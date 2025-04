Olimpiadi 2026, Pm: incostituzionale decreto governo su Milano-Cortina

La richiesta al gip nell'ambito di un'istanza di archiviazione dell'inchiesta sull'appalto per i servizi digitali a carico di alcuni indagati per corruzione e turbativa, tra cui l'ex ad Vincenzo Novari ascolta articolo

Inviare gli atti alla Consulta sulla legittimità costituzionale del decreto del governo che ha stabilito che la Fondazione Milano-Cortina 2026 è ente di diritto privato: lo chiede al gip la Procura nell'ambito di un'istanza di archiviazione dell'inchiesta sull'appalto per i servizi digitali a carico di alcuni indagati per corruzione e turbativa, tra cui l'ex ad Vincenzo Novari. L'aggiunta Siciliano e i pm Cajani e Gobbis hanno chiesto di sollevare la questione sull'illegittimità costituzionale del decreto, che ha avuto l'effetto di bloccare le indagini per il reato di corruzione. Per i pm, il comitato organizzatore è ente pubblico.

La richiesta dei pm I pm, dunque, chiedono alla gip Patrizia Nobile di inviare gli atti alla Consulta per sciogliere il nodo giuridico sulla Fondazione, cosa che non aveva fatto il Riesame nelle indagini. Già a luglio l'aggiunta Tiziana Siciliano, dopo il ricorso di uno degli indagati contro perquisizioni e sequestri del 21 maggio 2024 confermati nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, aveva definito "di una gravità inaudita" ed "illegittimo" il decreto legge con cui il governo, a giugno, aveva "ribadito" che la Fondazione, come da atto istitutivo, non è organismo di diritto pubblico, ma una società privata. Il procuratore di Milano Marcello Viola aveva spiegato che l'ente "sebbene si qualifichi, in forza di una norma di rango primario, come 'ente non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato', in realtà abbia una natura sostanzialmente pubblicistica, perseguendo uno scopo di interesse generale, con membri, risorse e garanzie dello Stato e di enti locali". Vedi anche Olimpiadi di Milano Cortina 2026: a che punto siamo con i lavori?