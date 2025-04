Luca Ciriani a Sky TG24: "Meloni da Trump per scongiurare guerra dazi"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, a Sky TG24 Live On Gorizia: "L'ultima cosa che ci serve è un muso duro tra Europa e Stati Uniti". Sul fronte interno: "FdI è primo partito in Italia, ma sottorappresentato in termini di governatori. Puntiamo al Veneto"

Tutti gli occhi sono puntati sull’imminente viaggio di Giorgia Meloni alla Casa Bianca . Anche quelli del suo governo: “Va a difendere con determinazione gli interessi dell'Italia, innanzitutto, che è un grande Paese esportatore, colpito da una politica di dazi. Ma è anche un segnale da parte dell'Ue, che non c'è l'interesse di nessuno ad avere una guerra commerciale", spiega Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai microfoni di Sky TG24 Live On Gorizia . Si è parlato anche di Autonomia, di spesa militare, delle mire espansionistiche di Fratelli d’Italia sulle regioni del Nord Italia, di separazione delle carriere dei giudici.

Dazi: "Meloni vuole scongiurare guerra Ue-Usa"

Partendo dai dazi - dopo aver ribadito che “noi siamo alleati degli Usa sul piano politico, militare, economico, l'ultima delle utilità è una guerra a muso duro fra Ue, Italia e Usa” – Ciriani si mostra “fiducioso” sul fatto che politica e diplomazia facciano il loro corso. L’obiettivo è quindi andare oltre i 90 giorni di sospensione delle tariffe reciproche tra Washington e Bruxelles. Una delle ipotesi in campo, se questo non succedesse, è mettere in campo fondi europei per supportare l’economia. "Aspettiamo l'esito dell'incontro fra Meloni e Trump, poi decideremo il da farsi. L'ipotesi di usare i fondi del Pnrr o altri fondi, si determinerà solo eventualmente all'esito del colloquio di domani del presidente del Consiglio. Ma siamo fiduciosi che questa strada possa essere evitata”, dice il ministro.

Spese militari al 2% del Pil? "Obiettivo è questo, ma la strada è stretta"

Un altro tema sul tavolo è quello dell’innalzamento delle spese militari fino al 2% del Pil, come impone la Nato e come chiede Trump. “È un obiettivo, ma sappiamo anche che la strada per l'Italia è molto stretta perché siamo un Paese indebitato, e ora non vogliamo perdere l'outlook positivo certificato dalle agenzie di rating solo pochi giorni fa. Anche se pare noioso ripeterlo, sarà l'esito del colloquio fra Trump e Meloni a determinare in che modo, se e con che tempi raggiungere 2% spese militari", evidenzia Ciriani. Poi ricorda che in Cdm si è da poco approvato il Dfp, dove per ora “non è prevista nessuna deroga al Patto di stabilità per nuove spese militari da approvare entro il 30 aprile, anche perché attendiamo l'esito del colloquio fra Meloni e Trump.