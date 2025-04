Incontro con Trump, Meloni: consapevole di cosa rappresento e difendo

La premier, in occasione della cerimonia dei Premi Leonardo a Villa Madama, ha fatto riferimento al viaggio in programma il 17 aprile per incontrare il presidente statunitense. Tajani: “Mi auguro che la missione del presidente del Consiglio negli Stati Uniti sia un'altra missione di pace commerciale, sarà sicuramente così"

“Faremo del nostro meglio, sono consapevole di quello che rappresento e sono consapevole di quello che sto difendendo”: a dirlo è stata la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia dei Premi Leonardo a Villa Madama, riferendosi alla missione a Washington, dove giovedì incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "È un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore". E sempre riferendosi alla missione a Washington ha aggiunto, con una punta d'ironia: “Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i miei prossimi due giorni...". Meloni ha poi detto che “noi stiamo cercando di fare il nostro meglio per rafforzare la competitività del sistema, ma se poi gli imprenditori non ci credessero sarebbe inutile. Come sarebbe più difficile per gli imprenditori fare il loro lavoro se la politica non fosse al loro fianco".